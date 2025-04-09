Названы самые дорогие и дешевые по стоимости квартир города Московской области

Самыми дорогими городами по стоимости жилья в Московской области стали Реутов, Красногорск, Одинцово, Долгопрудный, Химки и Мытищи. Это следует из данных, предоставленных сервисом для поиска недвижимости «Циан». Подробнее о том, в каких городах ценники наиболее высокие, а в каких самые демократичные, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Самые высокие цены

Согласно данным за апрель 2025 года и того же периода 2024 года, самые высокие цены на однокомнатную квартиру площадью около 40 квадратных метров зафиксированы в 7 городах Московской области.

Наиболее высокий ценник зафиксирован в Красногорске. Здесь однокомнатная квартира стоит порядка 9,08 млн рублей (227 тыс. за кв. метр). Второе место занимает Реутов. Стоимость жилья в округе составляет 8,92 млн рублей (223 тыс. за кв. метр). На третьем месте Долгопрудный — 8,68 млн рублей (217 тыс. за кв. метр), на четвертом — Одинцово. Квартиры здесь стоят порядка 8,60 млн рублей (215 тыс. за кв. метр).

Топ-7 самых дорогих городов закрывают Химки — 8,36 млн рублей (209 тыс. за кв. метр) и Мытищи — 7,71 млн рублей (192 тыс. за кв. метр).

Самые низкие цены

Первое место в списке самых дешевых городов занимает Рошаль, где стоимость квартир составляет 2,68 млн рублей (67 тыс. за кв. метр). Следом за ним идет Высоковск — 3,33 млн рублей (83,3 тыс. за кв. метр). Третье место — Ликино-Дулево. Здесь квартиры стоят порядка 3,35 млн рублей (83,7 тыс. за кв. метр). Далее Озеры — 3,43 млн рублей (85,7 тыс. за кв. метр) и Куровское — 3,44 млн рублей (86 тыс. за кв. метр).

Фото: [ freepik.com ]

Последние в списке — Талдом и Краснозаводск. В Талдоме стоимость «однушек» доходит до 3,54 млн рублей (88,5 тыс. за кв. метр), а в Краснозаводске — до 3,59 млн рублей (89,7 тыс. за кв. метр).

Насколько подорожало жилье

За последний год в некоторых городах стоимость жилья не изменилась, но в большинстве случаев она все же выросла на несколько процентов. Среди городов, в которых скачок цен намного существеннее, оказался Зарайск. Здесь ценник на «однушки» вырос на рекордные 16% — с 3,31 млн рублей до 3,84 млн рублей. В Можайске стоимость квартир повысилась на 10% — с 4,47 млн рублей до 4,91 млн рублей.

Также среди рекордсменов по росту цен: Краснознаменск — с 3,40 млн рублей до 7,66 млн рублей (+8%), Павловский Посад — с 4,22 млн рублей до 4,55 млн рублей (+8%), Шатура — с 3,68 млн рублей до 3,92 млн рублей (+7%) и Дубна — с 6,59 млн рублей до 7,02 млн рублей (+7%).

Самые дешевые варианты

Однако цены на недвижимость за год не только росли. Например, «однушки» в Красноармейске стали стоить 4,22 млн рублей вместо 4,45 млн рублей (-5%), а в Пересвете — 4,04 млн рублей вместо 4,21 млн рублей (-4%). Подешевели квартиры и в Сергиевом Посаде — с 5,51 млн рублей до 5,32 млн рублей (-4%).

Также в список попадают: Озеры — 3,43 млн рублей вместо 3,52 млн рублей (-3%), Голицыно — 5,45 млн рублей вместо 5,56 млн рублей (-2%), Ивантеевка — 6 млн рублей вместо 6,12 млн рублей (-2%) и Кубинка — 4,85 млн рублей вместо 4,97 млн рублей (-2%).

Полный список городов со стоимостью квартир можно посмотреть на карте интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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