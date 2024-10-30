Названы самые популярные смартфоны у москвичей: 60% продаж приходится на iPhone

Самыми популярными смартфонами среди москвичей по-прежнему остаются Apple, Samsung и Xiaomi, iPhone выбирают 60% жителей столицы. Однако покупатели стали уделять больше внимания телефонам OnePlus, Google и TECNO — в III квартале 2024 года они стали лидерами роста продаж в Москве, следует из статистики, предоставленной интернет-изданию «Подмосковье сегодня» «Авито».

Аналитики сравнили динамику продаж смартфонов в Москве в III квартале 2024 года с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Жители столицы стали чаще покупать новые смартфоны — на 16%, поддержанные — на 1%. Однако ресейл по-прежнему занимает 75% от общего числа продаж, заявили в «Авито».

Средняя цена на самые популярные среди москвичей смартфоны Apple в III квартале 2024 года достигла 57 400 рублей (на новые устройства) и 31 800 рублей (на старые), сообщили аналитики. Продажи iPhone остались на уровне II квартала этого года. Более бюджетным стал Samsung, бренд занял второе место по продажам с долей в 15%. Москвичи стали на 6% активнее брать телефоны южнокорейской компании. Средняя стоимость нового устройства составила 51 700 рублей, б/у — 22 600 рублей. Бренд Xiaomi стал третьим по популярности в Москве (9%). Продажи этих телефонов выросли на 3%, а средняя стоимость нового гаджета достигла 29 200 рублей, поддержанного — 12 200 рублей.

В Москве наметились явные лидеры роста продаж среди смартфонов. Первое место занимает OnePlus, его популярность выросла на 69%. Цена нового телефона, по данным статистики, составила 56 300 рублей, старого — 26 900 рублей. Кроме того, на 52% выросли продажи телефонов от Google, в среднем они стоят 50 200 рублей, если покупать «с рук» — 26 500 рублей. Третью строчку рейтинга занимает марка TECNO, чьи продажи выросли на 10%. Среди других участников топа это самый бюджетный смартфон, он стоит порядка 14 000 рублей, поддержанный — 9 100 рублей.

Кроме того, эксперты отметили снижение популярность телефонов HONOR и HUAWEI. Их продажи упали на 3%.

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