Не бита, не крашена: клиенты обвинили автосалон в Москве в обмане

Поменять старый автомобиль на новый с небольшой доплатой — довольно популярная опция во многих автосалонах. В один из таких обратился автолюбитель из Москвы, но вместо добротной б/у иномарки получил битый автомобиль с двигателем неизвестного происхождения. Позже мужчина узнал, что таких, как он — десятки. Детали запутанной истории — в эксклюзивном материале «Подмосковье Сегодня».

22 марта 2024 года Сергей проснулся в приподнятом настроении, так как собирался купить новую машину. Мужчина давно искал замену своей старенькой «Тойоте» 2003 года выпуска. В автосалоне на юго-востоке Москвы Сергею приглянулась подержанная «Тойота» той же модели, но 2012 года выпуска.

«Продавец говорил, не битая, не крашенная, все заводское, коробка автомат, как у меня на старой машине», — рассказал Сергей корреспонденту «Подмосковье сегодня».

Покупатель осмотрел машину и остался доволен. Когда приступили к оформлению, выяснилось, что Сергей забыл дома документы от своей старой машины и менеджер любезно позволил клиенту съездить домой на новом автомобиле. По словам Сергея, эта поездка не принесла никаких сюрпризов. Вернувшись в автосалон, мужчина подписал документы, где вместо заявленного ценника в 1,8 млн рублей, машина стала стоить 2,25 млн рублей, еще 450 тыс. рублей — гарантия на два года на обслуживание двигателя и коробки передач. По словам Сергея, эмоции от покупки новой машины затмили критическое мышление, и он принял новые условия, не вдаваясь в подробности, а затем вновь сел за руль.

Однако, уже на выезде из автосалона, на приборной панели загорелся индикатор неисправности двигателя.

«Я вышел и спросил менеджера, что это такое. Он сказал, что не знает, но дал номер телефона автосервиса, сказал, что там меня бесплатно обслужат по гарантии», — вспоминает Сергей.

Начались проблемы

Доехав до дома, Сергей позвонил в упомянутый автосервис, но там заявили, что впервые слышат о договоренностях с каким-то автосалоном и бесплатно ничего делать не будут. Тогда Сергей поехал в другой автосервис, где является постоянным клиентом.

Фото: [ freepik.com ]

«Там надо было поменять один датчик. Он полез к нему, начал разбирать и тогда мы уже вместе увидели следы краски на резинках, начали замерять толщиномером — капот, крыло, двери, в общем, вся правая сторона и передок битые, лобовое стекло и радиатор были заменены», — рассказывает Сергей.

Но настоящие проблемы начались, когда мужчина попытался поставить транспортное средство на учет в ГАИ. На сверке документов выяснилось, что в машине стоит другой двигатель. По словам Сергея, вариантов было два — предоставить документы от контрактного двигателя, либо попрощаться с машиной, отдав ее на штрафстоянку. Выслушав рассказ мужчины, сотрудники ГИБДД вошли в положение и позволили Сергею вернуть машину в автосалон.

Права потребителя

На следующий день Сергей составил досудебную претензию и направил в автосалон, однако организация не стала исполнять его требования. После этого мужчина обратился в суд.

«Если клиент обратился в суд, все зависит от того, какие материалы он предоставил в качестве доказательств. То, что там наговорил менеджер, должно быть записано. Если в договоре указано, что машина не битая, а она оказалась битой — это нарушение прав потребителя. В судебном порядке у клиента есть все шансы вернуть товар и получить назад деньги, а также возмещение судебных издержек и неустойку в размере 50% от стоимости товара», — пояснил адвокат Алексей Лунев.

Фото: [ istockphoto.com ]

Юрист также добавил, что, если юрлицо существует лишь на бумаге, либо по иным причинам не способно возместить ущерб, возможно в его действиях присутствуют признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). В таком случае потерпевшему следует обратиться в полицию.

Далеко не первый

На популярном интернет-портале больше сотни отзывов об этом автосалоне и лишь один — положительный. Так, например, еще один пользователь также столкнулся с непонятной наценкой в 400 тыс. рублей.

«Двухгодовая гарантия — фикция, дают один сертификат на один год либо 8 тыс. км, что наступит раньше. С обязательным прохождением ТО в их сервисе. Стоимость для Шкоды Октавии, стандартный набор: моторное масло, фильтры и якобы диагностика стоят 21,8 тыс. рублей. Плюс 400 тыс. рублей к цене машины заложили, но не прописали в договоре, просто цена авто увеличилась», — поделился пользователь.

По словам других пользователей, автосалон часто меняет название, но номера телефонов остаются прежние, поэтому даже сами сотрудники часто путаются, отвечая на звонки.

Фото: [ Скриншот отзыва клиентов автосалона ] Фото: [ Скриншот отзыва клиентов автосалона ] Фото: [ Скриншот отзыва клиентов автосалона ]

Бизнес-стратегия?

Из открытых источников следует, что горе-автосалон был основан 31 августа 2022 года. А до него тот же учредитель владел еще одним автосалоном с такой же репутацией.

Корреспондент «Подмосковье Сегодня» позвонил в автосалон. Абонент, взявший трубку, сообщил, что не уполномочен комментировать подобную информацию, и пообещал прислать номер менеджера. Однако этого не последовало, а повторно позвонить не получилось — абонент внес корреспондента издания в черный список.

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