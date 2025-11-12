Не дайте морозу застать врасплох: как подготовить дом к холодному сезону

Холодный сезон приближается, и вместе с уютными вечерами приходят новые заботы о доме. Морозы, снегопады и обледенения могут привести к различным проблемам: от повреждений строений до аварий отопительных и водопроводных систем. Директор проектов СберСтрахования Никита Тырин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, как заранее позаботиться о загородной недвижимости и минимизировать возможные риски в зимнее время.

Подготовка дома и территории

По его словам, зимой погода может быть непредсказуемой, а перепады температур пагубны для сада и построек. При подготовке к холодам стоит начать с территории и ухода за домом.

«На участке нужно убрать сухие ветки и листву, обрезать слабые ветви деревьев и кустарников, убрать мусор. Теплолюбивые растения нужно не забыть укрыть мешковиной или агроволокном, чтобы они комфортно пережили зиму. Газон лучше скосить до 5-7 см и внести удобрения — обычно это составы с повышенным содержанием калия и фосфора, которые укрепляют корни и повышают устойчивость к морозу. Садовый инвентарь и мебель желательно оставить на хранение в сухом помещении. Если такой возможности нет, от коррозии и деформации спасут специальные водонепроницаемые чехлы», — заявил он.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

Специалист добавил, что при подготовке здания сначала стоит обратить внимание на кровлю

«Осмотреть ее на наличие повреждений, заменить изношенные элементы и обработать металл антикоррозийными составами. Желоба и водосточные трубы необходимо очистить от мусора, а мелкие трещины — заделать силиконовым герметиком. На скатных крышах рекомендуется установить снегозадержатели, чтобы предотвратить резкий сход снега», — сказал эксперт.

Кроме того, Тырин рекомендовал тщательно осмотреть стены на наличие трещин, особенно вокруг окон и в местах стыков, а также проверить целостность отмостки вокруг дома.

«Если сразу устранить повреждения, здание не промерзнет в холодное время года. Цоколь стоит обработать гидроизоляционным покрытием, а вентиляционные продухи фундамента оставить открытыми для циркуляции воздуха. Кроме того, необходимо очистить дренажные канавы, чтобы вода не застаивалась у фундамента», — поделился специалист.

Также до холодов эксперт посоветовал оценить плотность прилегания конструкций, состояние уплотнителей и наличие щелей.

«Чтобы выявить проблемные участки, можно провести простой тест со свечой — колебания пламени укажут, в каких местах есть сквозняки. Щели нужно залить монтажной пеной или герметиком, а изношенные уплотнители заменить», — заявил он.

Проверка инженерных систем

Следующим шагом будет внутридомовое обслуживание, которое поможет исключить неприятные и даже опасные аварийные ситуации, отметил специалист.

«Система отопления и водопровод требуют тщательного осмотра: необходимо выявить протечки, следы ржавчины и подтеки, в том числе на стыках труб. Загрязнения на радиаторах и засоры в фильтрах способны снизить теплоотдачу, поэтому их следует устранить. Если дом зимой не эксплуатируется, воду из системы лучше слить — это предотвратит разрыв труб при замерзании. В жилом помещении трубы необходимо защитить утеплением и при необходимости добавить безопасный антифриз на основе пропиленгликоля, предотвращающий образование льда», — сказал он.

Фото: [ медиасток.рф ]

При этом эксперт напомнил, что электросеть зимой испытывает повышенную нагрузку.

«Важно проверить состояние кабелей: обратить внимание на повреждения, оплавления и трещины, особенно в местах соединений и изгибов. Розетки и выключатели должны быть исправны — иногда требуется подтянуть контакты или заменить изношенные элементы. Заземление электроприборов снижает риск ударов током и коротких замыканий. В домах со старой алюминиевой проводкой целесообразно рассмотреть замену на медную, а для защиты техники от перепадов напряжения — установить стабилизатор», — выразил мнение специалист.

Эксперт отметил, что зимой возрастает риск аварийных отключений электроэнергии, поэтому гражданам стоит заранее подготовиться к возможным перебоям: приобрести генератор, запастись топливом, а также автономными источниками света — фонарями, свечами и батарейками. Также в качестве дополнительной меры для защиты дома Тырин посоветовал застраховать жилье от стихийных бедствий, аварий или краж.

Ранее стало известно, что зумеры подсели на грибной снюс.