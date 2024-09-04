Не давать в долг и не говорить со стариками: народные приметы на 5 сентября

Наши предки 5 сентября могли определить погоду на месяц по журавлям и падающим листьям. Также они не носили в этот день грязную одежду и не давали в долг. Подробнее о других приметах и запретах в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Издавна было принято считать, что отсутствие заморозков в этот день — к теплому сентябрю, а туман ранним вечером говорит об улучшении погоды. Определяли изменения и по журавлям. Если птицы летят низко и быстро, значит скоро наступит ненастье.

Утренние заморозки 5 сентября предупреждают о скорейшем наступлении зимы, а если листья падают на землю лицевой стороной, значит зима будет теплая и мягкая.

Запреты 5 сентября

В этот день не стоит начинать новые дела и что-то в жизни менять. Самое лучшее — заниматься рутинными заботами. Также плохой приметой считается давать в долг деньги, продукты и даже вещи.

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С давних пор 5 сентября не носили грязную и мятую одежду, чтобы не привлечь беду. Запрещено лениться и долго спать. Даже если день приходится на выходной, лучше заниматься полезными делами.

Что нужно сделать 5 сентября

Начался период сбора брусники. Преимущественно им занимались женщины, так как мужчины продолжали работать в поле или в огороде. В это время ягоды мочили на зиму и использовали в качестве гарнира.

Люди, занимающиеся травами, собирали коренья и листья брусники. Их использовали для создания противовоспалительных и дезинфицирующих средств. Согласно приметам, если в этот день в лесу встретился старик, потерявший лукошко, с ним нельзя говорить — это леший, который вышел на охоту.

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