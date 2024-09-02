Синоптик Ильин: Москву и область ждет похолодание в конце недели

К концу рабочей недели жара в Москве и области отступит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что во вторник в столице и Подмосковье ожидается небольшая облачность, но без осадков.

«В Москве температура ночью +12…+14 градусов, днем от +26 до +28 градусов. В области — +9…+14 и +24…+29 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что переменная облачность ожидается и в среду. Погода также без осадков.

«Ночью в столице +14…+16, днем +24…+26 градусов. По области в ночное время +11…+16 градусов, днем — от +22 до +27 градусов. Ветер также северо-восточный, от пяти до десяти метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг облачность сохранится. Погода в Москве +11…+13 градусов ночью и +21…+23 градуса днем. В Подмосковье ночью +6…+11, днем +19…+24 градуса.

«В пятницу температура воздуха ночью опустится до +5…+10 градусов, а днем будет держаться на показателях +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный, от двух до семи метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее эксперт рассказал, когда в Москву и область придет холодная осень.