Не давать в долг и не свататься: что народные приметы запрещают делать 9 сентября

Народные приметы и поверья предупреждают, что 9 сентября нельзя давать в долго и свататься, а защититься от болезней зимой поможет простая рябина. Что еще не стоит делать в этот день и как предсказать погоду по облакам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что нужно успеть сделать

Девушки в этот день плели себе бусы из рябины. Наши предки верили, что это хороший оберег. Его носили целый год, а потом сжигали. Венки из рябины надевали и невестам. Приметы гласят, что брак будет счастливым, если венок долго остается свежим.

9 сентября не только собирали и сушили на зиму рябину, также было принято пить из нее сок, чтобы защититься от любых болезней в период зимы. А защититься от зависти можно, посадив рябину под окном. Три таких дерево, согласно поверьям, защищают от пожаров.

Что не стоит делать

Лучше не совершать крупные покупки в этот день, потому что издавна считается, что они не принесут ожидаемой радости. Также в этот день не сватались к невесте, потому что исход будет неудачным, и не поднимали ничего на перекрестках — могут навести порчу

9 сентября не стоит давать деньги в долг. Принято считать, что должник очень долго их не вернет. А если долго стоять на пороге в этот день — случиться несчастье. К проблемам также приведут сломанные или срубленные ветки рябины.

Прогноз погоды по приметам

Облака, появляющиеся на небе комками, говорят о том, что дождь будет недолгим. Если в этот день прогремел гром, значит зима наступит еще не скоро, а фырчание кошки — к непогоде.

Согласно поверьям, если рябина в лесу уродилась, значит очень будет дождливой, а если нет — сухой. Долгая зима ожидается, если ива рано покрывается инеем или на деревьях много желудей.

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