Не давить мухоморы и умыться серебром: народные приметы на 7 сентября

Народные приметы гласят, что 7 сентября отлично подходит для совершения покупок, но в этот день нельзя ловить мышей. Подробнее о поверьях на эту дату — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хорошие приметы

Очень полезно в этот день умыться водой, в которой какое-то время полежала вещь или украшение из серебра. Наши предки верили, что это позволит весь год быть здоровым, бодрым и красивым.

День отлично подходит для дальней дороги и совершения покупок. Также 7 сентября считалось последним днем для засола грибов. Принято верить, что позже они становятся непригодными для этого, остается только варить и жарить.

Запреты

Начинать строительство дома 7 сентября считалось нехорошей приметой. Согласно поверьям, такой дом не сможет простоять долго. А того, кто в этот день раздавит мухомор или любой другой гриб, накажет леший: можно заблудиться в лесу или получить травму.

Фото: [ unsplash.com ]

Взрослые, собравшиеся по грибы, не брали с собой в лес детей, так как леший может увести их в чащу. Нельзя ловить крыс и мышей — это приведет к проблемам с финансами.

Приметы о погоде

Издавна верили, что начавшийся после обеда дождь будет продолжительным, а утренний дождик обещает хорошую погоду днем. Также осадки предвещают вороны, которые каркают отрывисто, хрипло и чаще обычного.

В древности люди ожидали заморозки, если ручка ковша созвездия Большой Медведицы направлена вверх. А к сухой погоде — щелканье и треск деревьев.

Ранее синоптик рассказал, что Москву и область ждет похолодание в конце недели.