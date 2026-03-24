«Не гладить и не кормить»: чем опасны лисы, выходящие к людям

Жители московского региона стали чаще замечать лис прямо во дворах и у дорог: рыжие хищники привыкают к городским свалкам и человеческой еде, становятся менее пугливыми и подходят ближе к людям. О том, как вести себя при встрече с лисой и чем такие «соседства» могут быть опасны, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян.

По словам специалиста, лисы по природе очень любопытны и охотно осваивают урбанизированные территории — города, поселки, промзоны, дворы. Их привлекают мусорные баки, неубранные пищевые отходы и другие легкодоступные источники корма.

«Они не глупые животные и из поколения в поколение учатся пользоваться теми ресурсами, которые невольно предоставляет им человек. Детеныши, выросшие рядом с городом, уже меньше боятся людей», — пояснил Тумасьян.

При этом зоолог подчеркнул: лиса остается диким животным и теоретически может переносить опасные заболевания.

«Специально подкармливать таких животных не стоит. Это неправильно и для них, и для людей. Кормление повышает вероятность прямого контакта, а значит — риск укусов и инфекции», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в обычной ситуации лисы людей боятся и агрессию не проявляют, но могут защищаться, если их загнать в угол, полезть к норе или лисятам. Главное правило при встрече с дикой лисой, по словам Тумасьяна, — сохранять спокойствие и дистанцию.

«Не нужно кричать, бежать к ней, пытаться сделать селфи или срочно предлагать вкусняшки. Лучше спокойно пройти мимо, по возможности избежав близкого контакта. Порадоваться, что у нас есть такие замечательные рыжие соседи, и дать им заниматься своими делами», — резюмировал зоолог.

