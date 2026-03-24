«Пряталась за кресло-мешком»: змея пролезла в квартиру в Москве и перепугала семью
Соседская змея сбежала из террариума и перепугала семью в Кунцево
Фото: [istockphoto.com/Hugo Guerreiro]
В понедельник, 23 марта, жители квартиры в Кунцево сообщили в экстренные службы о появлении в их доме змеи. Сперва пресмыкающееся приняли за ядовитое. Спасатели приехали и посадили змею в банку. Оказалось, что это маисовый полоз — североамериканская змея, которую держат дома в качестве декоративной. Она сбежала от соседей. Подробности произошедшего хозяева квартиры рассказали интернет-изданию «Подмосковья сегодня».
Члены семьи из дома № 4 на Кунцевской улице вечером занимались своими делами, когда вдруг услышали шорох и увидели небольшую красную змейку. Началась паника, родители с детьми выбежали на лестничную клетку, попутно звоня спасателям. Прибывшие спасатели посадили змею в банку. Это оказался маисовый полоз — не ядовитый.
«Напугала нашу семью страшно. Обнаружили змею под кресло-мешком, когда его передвигали. Потом узнали, что это змея соседей, сбежала из террариума. Теперь не знаем, как жить, мало ли что еще может сбежать», — рассказала хозяйка квартиры Наталья интернет-изданию «Подмосковья сегодня».
Женщина намерена добиваться выселения гадов и планирует обратиться в правоохранительные органы.
