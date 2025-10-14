«Не хочет разбираться с долгами»: выяснилось, почему Киркоров отказался от наследства отца

Филипп Киркоров не стал заявлять права на наследство отца, несмотря на то, что является единственным наследником. Если король эстрады все же передумает, он сможет позже восстановить права через суд. Однако многие не понимают такого решений Филиппа Бедросовича. Чем руководствуется артист и почему он не стал получать наследство отца, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, за последние несколько лет у Филиппа Киркорова было очень много стресса, потрясений и проблем со здоровьем.

«Он, конечно, в кризисе, и сейчас более-менее начал из него выходить. Мы это видим — у него появился какой-то блеск в глазах. По-видимому, все-таки все эти потрясения остались у него за спиной. И, конечно, окунаться сейчас в наследство, которое, по-видимому, не стоит того, и разбираться с долгами — значит окунуться опять в ту самую энергию трагедии. Потому что отец для него был очень-очень дорог, он его очень сильно любил», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Филипп Киркоров, продолжила психолог, просто не хочет снова окунаться в трагедийные эмоции, мысли и чувства.

«Также вероятно, что, если было что-то стоящее в этом наследстве, оно действительно уже при жизни отца давно переписано на Филиппа. Поэтому, окунаться в то, что осталось, разгребать долги — не стоит того, решил Филипп. И, в общем-то, он правильно сделал, потому что, когда человек очень долго находится в таких жестких негативных эмоциях, если он нашел в себе силы как-то смотреть вперед и видеть свет в конце туннеля — имеет смысл идти к этому свету и не оглядываться», — заключила Абравитова.

Ранее стало известно, как сокращение срока Блиновской скажется на ее семье.