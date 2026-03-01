Не инопланетяне, а подводные соседи? Новая гипотеза о происхождении НЛО набирает обороты

Независимое исследование выявило необычную закономерность: неопознанные летающие объекты часто появляются вблизи крутых подводных каньонов у побережья США. Анализ более 80 000 сообщений об НЛО показал скопление таких случаев именно над глубоководными образованиями, особенно на Западном побережье страны, сообщает Daily Mail .

Исследование провёл варшавский юрист и независимый исследователь Антони Вендзиковски. Он проанализировал данные Национального центра сообщений об НЛО и сопоставил их с батиметрическими картами Национального управления океанических и атмосферных исследований. Работа тестировала так называемую криптоземную гипотезу, согласно которой неопознанные явления могут исходить не от инопланетян, а от скрытого нечеловеческого разума, обитающего на Земле .

Результаты выявили ярко выраженную географическую аномалию: скопления НЛО наблюдались на Западном побережье, но отсутствовали на Восточном или в Мексиканском заливе. Три региона — Ла-Хойя, каньон Мугу и каньон Монтерей — показали необычно высокую концентрацию наблюдений по сравнению с ожидаемыми показателями, основанными на численности населения. Например, в Ла-Хойе зафиксировали 820 сообщений при ожидаемых 55 .

В отчёте предполагается, что наблюдения могут происходить временными всплесками, а не распределяться равномерно. Вендзиковски подчеркнул, что его результаты не доказывают появление аппаратов из океана, и признал, что социальные факторы могут объяснить некоторые скопления — например, рост сообщений после широко освещаемых инцидентов. Тем не менее он считает, что географические закономерности заслуживают дальнейшего изучения с использованием дополнительных методов, включая анализ гидролокаторов .

Криптоземная гипотеза привлекла внимание после нескольких военных столкновений с объектами, которые, казалось, перемещались между воздухом и морем. Самый известный инцидент произошёл в ноябре 2004 года, когда пилоты ВМС США засекли неопознанные объекты во время учений у побережья Южной Калифорнии .

Вендзиковски удивлён, что никто ранее не провёл подобного систематического геопространственного анализа общедоступных данных.

Ранее бразильский экстрасенс заявил о пришельцах-биодронах под океаном.