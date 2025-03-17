«Не может выбрать»: психолог раскрыла причину одиночества главного холостяка страны

Знаменитый исполнитель Егор Крид не первый год оправдывает статус главного холостяка страны. Несмотря на попытки построить отношения и толпы поклонниц, певец в 30 лет все еще холост. О возможных причинах одиночества Крида интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что в данном случае человек находится на вершине успеха, а находясь в сфере шоу-бизнеса, можно иметь огромное количество поклонниц.

«Пока ты находишься на этом Олимпе, они в доступе круглосуточно. Поэтому, с одной стороны — огромное количество женщин, которые приходят в его жизнь и находятся в его полном распоряжении, и он насыщен ими, а с другой стороны — если говорить об этом количестве, то без них такому человеку, как Егор, уже совершенно невозможно», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Возможно, ему действительно хотелось бы семьи и детей, а также той единственной, но оторваться от этого конвейера, продолжила эксперт, крайне сложно.

«У таких людей, не только у Крида, а у многих успешных мужчин, внутри происходит перетягивание каната. Они находятся во внутреннем конфликте. Вряд ли он останется один, раз какая-то часть сигнализирует ему о том, что он хотел бы иметь семью, но о верности у таких людей речи, конечно, не идет. Какой-то период они могли бы быть верными, но потом девушки все-таки вернутся в его жизнь», — добавила Абравитова.

Егору очень сложно остановиться, а для того, чтобы это сделать, нужно обломать свои зубы о какую-нибудь роковую женщину, подчеркнула психолог.

«Такие женщины, конечно, есть, но повезет ли Криду ее встретить — тоже не факт. Либо здесь совершенно интеллектуальный подход, когда человек уже понимает, что время уходит и действительно нужно оставлять свой след на земле, рожать детей. Просто по каким-то критериям выбирается кандидатура без любви. Может быть, она мила, симпатична, красива, с хорошим здоровьем, но все равно эта конструкция, этот конвейер вокруг Егора, будет властвовать», — объяснила эксперт.

Для того, чтобы понимать и отсекать поклонниц, выставляя приоритеты, нужно иметь мощную философскую начинку, добавила Абравитова.

«Я не думаю, что Егор Крид обладает каким-то просветленным умом. Он все-таки молодой мужчина, у которого есть успех. И поэтому он не боится серьезных отношений, а скорее не может выбрать из такого количества девушек», — заключила психолог.

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