Не обижаться и не стричься: о чем предупреждают народные приметы в день святой Нины 27 января

День святой равноапостольной Нины отмечают православные верующие 27 января. В народе дату называют просто День Нины. Подробнее о святой и поверьях на 27 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святая равноапостольная Нина — одна из самых почитаемых святых в Грузинской православной церкви и важная фигура в истории христианства на Кавказе. Нина родилась в начале 4-го века в кавказском регионе; ее родители были благочестивыми людьми, которые, согласно преданию, были из Иерусалима. В возрасте 17 лет Нина потеряла своих родителей и, вдохновленная христианской верой, решила отправиться в миссионерскую поездку. Так она оказалась в Грузии, где начала проповедовать христианство.

Среди традиций этого дня — посещение церкви, участие в литургиях, а также приготовление особых блюд, которые символизируют благодарность и уважение к святым. Нельзя стричься, повышать голос, выносить мусор и обижаться. Кроме того, собранное в этот день молоко считается целебным.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Слабая тяга в печи — к потеплению;

Бледная луна — будет снег;

Ворона утром каркает — к метели;

Туман вокруг луны — к вьюге;

Ярко мерцают звезды — к крепким морозам;

Увидеть в эту ночь во сне черную или красную корову (быка) — к скорой смерти;

Коровье молоко, собранное в этот день, обладает чудодейственными свойствами — исцеляет от змеиного укуса, гибели в огне и удара молнией;

Нельзя обижаться, иначе обиды будут мучить целый год;

Нельзя выносить мусор, чтобы не вынести вместе с ним счастье, прибыль и удачу;

Плохой приметой считается давать в долг;

Не следует постригаться, иначе уйдет здоровье;

Запрещается повышать голос и скандалить, чтобы не лишиться счастья и голоса.

Именины в этот день отмечают: Моисей, Илья, Вениамин, Андрей, Макар, Иосиф, Давид, Адам, Аристарх, Иван.

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