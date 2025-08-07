Не оплачивайте покупки через общественный Wi-Fi: как мошенники крадут логины и пароли в кафе и метро

Злоумышленники могут установить вредоносные программы, с помощью которых крадут логины и пароли при подключении к общественному Wi-Fi по QR-коду, сообщает пресс-центр МВД России. Как обезопасить себя при подключении к общественной сети, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Эксперт отметила, что использовать Wi-Fi в общественных местах в большинстве случаев безопасно, однако нужно учитывать, что само подключение по общественной сети менее безопасное, чем индивидуальное соединение через интернет-провайдера.

«Мошенники нередко используют эти технические лазейки для получения конфиденциальной информации пользователей. Поэтому не стоит передавать важную информацию при подключении к Wi-Fi в общественном месте», — пояснила Бастрыкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается подключения к Интернету через QR-код, то в этом случае возникает дополнительная опасность попадания личных данных к злоумышленникам, добавила эксперт.

«Например, они могут подменить код и тогда он будет сразу вести на фишинговый сайт, либо вместе с доступом к Интернету на телефон будет установлено ПО для передачи данных мошенникам. По этой же причине не рекомендуется оплачивать покупки в магазине по QR-коду. А к общественному Wi-Fi лучше подключаться через стандартные логин и пароль», — заключила специалист.

