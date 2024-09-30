Не оставлять детей одних и не хвастаться: о чем предупреждают народные приметы 1 октября

В первый день второго осеннего месяца ежегодно отмечаются Международный день пожилых людей и День музыки. Также 1 октября отмечают Всемирным день вегетарианства и День рождения почтовой открытки.

Согласно поверьям, в эту дату лучше не ругаться и не хамить старшему поколению. Кроме того, желательно не звать гостей и не хвастаться. О чем еще предупреждают народные приметы — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Поверья гласят: если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега, а если гуси и журавли не торопятся улетать на юг, то стужа не наступит еще долго, а зима ожидается короткая и мягкая.

Также считалось, что погода в этот день определяет погоду 1 апреля следующего года, а если солнце на закате кажется сплющенным — скоро пойдет дождь. Наши предки верили, что отлет журавлей на Покров сулит морозы.

Хорошие приметы

К этому времени заканчивается сбор белых грибов и продолжаются девичьи посиделки. На них женщины общались и делали заготовки на зиму. Также 1 октября хорошей приметой считается провожать журавлей и кричать им в след добрые слова.

Фото: [ сommons.wikimedia/Mihail Emets ]

Это лучший день для добрых дел и милостыни нуждающимся. Принято молиться святой Ариадне о семейном благополучии и крепком здоровье перед началом осенних холодов и периодов простуд.

Плохие приметы

Не очень хорошей приметой считается приглашать гостей или посторонних людей в свой дом — это может спровоцировать ссоры и скандалы, а матери в этот день не оставляли детей без присмотра, потому что верили, что они могут получить смертельный испуг.

1 октября нельзя ругаться со старшими и перечить им. Не следует стричь волосы, чтобы не испортить себе здоровье, а также хвастаться удачами и победами — это навлечет неприятности в делах.

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