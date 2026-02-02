Не паниковать, но быть осторожным: врач рассказала, как защититься от оспы обезьян без лишнего страха

Регулярное мытье рук с мылом значительно снижает риск заражения оспы обезьян. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

Ранее в телеграм-канале Shot сообщили, что третьего человека с подозрением на обезьянью оспу ищут в Подмосковье. Он пропал после контакта с заболевшим мужчиной. Врач Турская подчеркнула, что оспа обезьян передается при тесном контакте с заболевшим человеком, его высыпаниями, биологическими жидкостями и предметами быта.

«Поэтому главная защита — разумная осторожность и соблюдение простых гигиенических правил. Иными словами, если рядом с вами находится человек с подозрительными высыпаниями, важно избегать прикосновений к коже, общих полотенец, посуды и постельного белья. Регулярное мытье рук с мылом или обработка антисептиком значительно снижает риск заражения», — пояснила эксперт.

Врач напомнила, что вирус не «летает в воздухе» как грипп, для заражения нужен достаточно близкий контакт.

«Паниковать не стоит, но относиться к своему здоровью ответственно необходимо», — заключила Турская.

