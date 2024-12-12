Не первый случай: Натан скучает по жене, но признается в чувствах Лерчек — стали известны тайны личности рэпера

В последних выпусках шоу «Звезды в джунглях» репер Натан не раз упоминал о своей жене, а также говорил, как сильно по ней скучает. Однако это не помешало ему вновь выразить свои чувства к Лерчек. Что на самом деле движет артистом и почему он так себя ведет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт отметила, что Натан не стал бы успешным и известным человеком, если бы не был устроен так, как устроен.

«Эмоциональность — это базис личности Натана. Именно на этом построено его творчество, да и вся его жизнь. Поэтому, когда артист соприкоснулся с Лерчек, эмоции и страсть захлестнули его до такой степени, что все остальное перестало существовать», — пояснила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также она отметила, что история с Лерчек — это не что-то выдающееся и новое, в жизни репера таких историй масса.

«Это лишь то, что вылезло на поверхность, мы об этом узнали и теперь обсуждаем. Жена его обязательно простит, потому что уже привыкла к такому. Он никогда не будет другим. И сам с собой справиться в таких ситуациях не может, так как эмоции настолько зашкаливают в его случае, что кроме этого он ничего не видит, не осознает и не понимает», — добавила психолог.

Только когда артист из этого состояния «выныривает», к нему приходит осознание сделанного, продолжила эксперт. Такова конструкция Натана.

Ранее стало известно, что жена репера действительно его простила.