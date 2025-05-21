Не пьет кровь и не боится чеснока: что известно о способностях и личной жизни вампира Краснова из «Битвы экстрасенсов»

Вампир Артем Краснов разделил с Олегом Шепсом звание «главного краша эзотерики». С первого появления в «Битве экстрасенсов» он привлек внимание к своей персоне и внешним видом, и поведением, и невероятным прохождением испытаний. Что известно о способностях вампира и его личной жизни — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография и эзотерика

Будущий вампир Артем Краснов родился 28 августа 1998 года в Новочебоксарске, Чувашской Республики. Хотя продолжительное время он проживал в Санкт-Петербурге, в качестве родного города на своей странице в соцсетях экстрасенс указал Москву.

Об отце Артема ничего не известно, а его мать — профессиональная художница. По словам самого Краснова, именно благодаря ей он познакомился с миром искусства и теперь с удовольствием посещает музеи и художественные галереи. Вампир получил образование в Париже, окончив программу «Международные отношения и дипломатия» в Schiller International University.

По словам экстрасенса, с ранних лет он ощущал в себе необычные способности. В одном из интервью Краснов упоминал, что еще в детстве мог чувствовать «трансцендентные сущности», хотя тогда не понимал, что это такое. В подростковом возрасте, столкнувшись с непониманием со стороны сверстников, Артем перестал проявлять интерес к экстрасенсорике, чтобы не выделяться. Он отмечал, что на время подавил свои способности. Однако в 19 лет он вновь начал изучать магические практики. Поначалу не практиковал магию, а активно изучал соответствующую литературу и различные методики. Некоторое время Краснов работал под псевдонимом Хаким Аббас, но на «Битву экстрасенсов» пришел под своим настоящим именем.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Битва экстрасенсов» ]

Способности вампира

Артем Краснов позиционирует себя как вампир, но раскрыл эту свою ипостась он только в «Новой битве экстрасенсов». По словам Артема, до 2024 года он не мог говорить о вампиризме из-за особенностей инициации. Краснов объяснил, что у вампиров существуют особые «договоренности с миром», а детали «вампиризма» сложно понять непосвященным.

При этом он подчеркнул, что вампиры не питаются исключительно кровью и их жизнь отличается от того, что показывают в фильмах. Например, он публиковал видео, на котором чистит чеснок.

Кроме того, Краснов утверждал, что может отбирать у других людей их таланты, даже те, которые не связаны с магией. Благодаря этому, по его словам, он умеет говорить на трех языках, писать музыку и стихи. Однако получить чужой талант мало, его необходимо развивать.

Также вампир говорил, что использует запах крови и пульс человека, чтобы узнать его судьбу. А еще — Краснов способен воздействовать на телезрителей напрямую. В одном из выпусков «Новой битвы экстрасенсов» он предложил зрителям посмотреть ему в глаза через экран, чтобы забрать их боль.

Фото: [ соцсети ]

Личная жизнь

За свое участие в «Битве» Артем успел стать «главным крашем сезона» по версии телезрителей. Это объясняет толпы поклонниц, интересующихся его жизнь. Однако, как говорил сам вампир, личная жизнь и любовь его не интересуют. В первую очередь он вампир, а все остальное — второстепенное.

По словам Артема, он удовлетворяет физиологические потребности, но не нуждается в отношениях и построении семьи. Также экстрасенс заявлял, что его сердце принадлежит только ему самому. В браке вампир никогда не состоял и детей у него нет.

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