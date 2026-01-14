Не поднимай голову на хруст: инструкция от МЧС, как выжить под «острыми» крышами Калининграда

В связи с характерными для региона перепадами температуры в Калининградской области начался опасный период для жителей. Спасатели официально предупредили о сезоне так называемых острых крыш, когда на карнизах и водостоках формируются массивные ледяные глыбы и снежные пласты, готовые в любой момент рухнуть вниз.

Главное управление МЧС по региону выпустило специальную памятку для калининградцев. Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать простые правила безопасности: при движении по тротуарам держать дистанцию от стен зданий, не приближаться к опасным местам под водостоками и обходить видимые нависающие снежные массы.

Особое внимание спасатели уделили алгоритму действий в критической ситуации. Если на прогулке с крыши послышится подозрительный хруст или шум, категорически запрещено поднимать голову. Нужно максимально быстро прижаться к стене, чтобы укрыться под ее козырьком. МЧС призывает взрослых не только самим соблюдать эти правила, но и разъяснять их детям.

