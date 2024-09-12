Не принимать подарки и не давать в долг: о чем предупреждают народные приметы на 13 сентября

Согласно народными приметам, 13 сентября нельзя принимать подарки, давать и брать деньги в долг. Также в этот день не срывали клюкву, чтобы не навлечь на себя неудачу. Подробнее о других приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поверья о погоде

Приметы гласят, что громкое курлыканье журавлей обещает дождь, а если домашняя птица нахохлилась, значит будет ненастье. О снегопаде судили по стае лебедей, которые летят над головой.

Также наши предки были уверены, что цветущие в это время одуванчики — к теплой и долгой осени, а прячущиеся глубоко в воду лягушки предупреждали о скорейшем похолодании.

Что нужно сделать 13 сентября

Родившиеся в этот день, согласно приметам, не подвергаются никакой опасности на болоте, а также вырастают сдержанными и терпеливыми. Было принято считать, что удача будет сопутствовать повсюду, если 13 сентября зашить ягоды клюквы в маленький синий мешочек и носить его с собой.

Фото: [ freepik.com ]

В это время наблюдали за луной. Если она растущая — значит будет большой урожай клюквы. Но в этот день запрещалось срывать ягоду, так как можно навлечь на себя неудачи.

Запреты на 13 сентября

Издавна считалось, что 13 сентября нельзя ругаться и скандалить — это также приведет к трудностям. Еще приметы запрещают пить алкоголь, устраивать праздники и шуметь.

13 сентября — не лучший день для начала путешествий и высаживания или пересадки растений. Считалось, что саженцы будут плохо расти. Не давайте и не берите в долг в этот день, чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы с финансами. Также не стоит принимать подарки от незнакомцев. Это опасно тем, что с ними притягиваются и чужие трудности.

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