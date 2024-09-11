Нумеролог Щербань раскрыла, можно ли по дате рождения узнать, сколько будет детей

Многие молодые девушки хотели бы знать, сколько детей у них будет в будущем. Для того, чтобы получить данную информацию, не обязательно ходить к гадалкам, можно использовать уже известную человеку дату рождения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Кристина Щербань.

По ее словам, такой расчет в нумерологии есть, но в отличие от определения денежного канала человека и вида деятельности, который принесет ему наибольший доход, в ситуации с количеством детей не все так просто.

«Множество дополнительных факторов, начиная вообще с наличия партнера, состояния здоровья и заканчивая убеждениями, взглядами или травмирующим опытом. Все это может повлиять на рождение детей. Что гораздо важнее, так это узнать своего ребенка, его таланты, интересы и потенциал пока он еще маленький», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нумеролог поделилась, что при рождении сына, составила его матрицу, начала изучать и исследовать, что же за малыш пришел в семью.

«Он рос и с каждым годом все очевиднее появлялись его истинные интересы. Один из показателей в дате рождения указал на то, что с ранних лет важно прививать ему финансовую грамотность и умение владеть финансами, чтобы в будущем не увязнуть в кредитах и долгах и суметь построить свой бизнес, если захочет», — поделилась Щербань.

Дальше, отметила нумеролог, встал вопрос, как заработать ребенку в 6 лет.

«Я отправила его на кастинг, его одобрили, и он снялся в нескольких рекламах, которые крутили по всем каналам, а его лицо я видела на билбордах по всей стране. На семилетие мы открыли ему брокерский счет, завели банковскую карту и теперь своими заработанными деньгами он распоряжаться сам», — продолжила эксперт.

Дополнительным плюсом, по словам Щербань, стало то, что ребенок обрел уверенность.

«Он не боится камер и выступать перед толпой — это таланты которые нужно было обязательно помочь ему активировать. Родителям в современном мире очень повезло, ведь мы можем буквально получить «инструкцию» к своему ребенку, понять, о чем он переживает, подсказать куда ему поступать, найти общий язык с подростком, выбрать правильные кружки и в этом главный помощник — дата рождения», — заключила нумеролог.

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