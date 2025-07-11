Не пришла на прощание, но явилась на похороны: чем жила 25-летняя возлюбленная Романа Старовойта до его самоубийства

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство 7 июля, его тело обнаружили вблизи личного автомобиля в Одинцовском округе. Личность погибшего подтвердила его помощница Полина, которая прибыла на место происшествия одной из первых. В СМИ писали о близким отношениях между девушкой и покойным. Подробнее об избраннице Старовойта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто такая Полина Корнеева

Полине Корнеевой 25 лет. По информации курских СМИ, ранее она носила фамилию Копылова. Вместе с матерью она жила в микрорайоне Волокно в Курске. В возрасте 12 лет девочка принимала участие в конкурсе «Маленькая супермодель Курска» и заняла второе место, став первой вице-мисс. Позже она представляла Россию на международном этапе конкурса в Греции.

Став старше, Полина начала работать моделью. Ее фотографии размещались, в том числе в сообществе I’m SuperModel. Среди знакомых она была известна под прозвищами «Модель Моего Сердца» и «Полина Vip Клиент Gucci», что подчеркивало ее тягу к люксовым брендам, пишет телеграм-канал Mash.

Образование Корнеева получила в Курском государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело». По воспоминаниям преподавателей и студентов, она отличалась целеустремленностью и серьезным подходом к учебе. На выпускном ей лично вручил диплом возглавлявший Курскую область на тот момент Роман Старовойт, сообщение об этом публиковалось в телеграм-канале вуза.

Фото: [ t.me/KSMU_Kursk ]

Старовойт и Корнеева, по информации телеграм-канала Shot, познакомились в Курске. Девушку называли его избранницей, а иногда и первой леди региона. Считается, что она начала работать ассистенткой губернатора еще в период его службы в Курской области — сопровождала его в деловых поездках и помогала в организации встреч.

По информации источников, отношения между ними длились около года. После назначения Старовойта министром транспорта и его переезда в Москву Полина с матерью продали квартиру в Курске и последовали за ним в столицу. Хотя публично девушка не демонстрировала свою связь с чиновником, в региональной прессе писали, что пара собирается пожениться.

Влияние мамы

По словам источников телеграм-канала Shot, ключевую роль в отношениях между Романом Старовойтом и Полиной Копыловой сыграла ее мать, Лилия Витальевна, которая, как утверждают знакомые, давно мечтала о состоятельном зяте и обеспеченной жизни.

Как рассказали собеседники из близкого окружения семьи, именно мать 25-летней девушки активно способствовала развитию ее связи с экс-губернатором Курской области. По словам источников, 60-летняя Лилия Витальевна отличалась жестким и авторитарным характером. Некоторые друзья даже шутили, что она могла бы открыть школу по «дрессировке».

У Лилии Витальевны две дочери. Старшая, как утверждают источники, не оправдала ее ожиданий, в отличие от младшей — Полины. Та всегда старалась соответствовать маминым требованиям: посещала различные мероприятия в поисках подходящего кандидата — «богатого зятя» для матери. После знакомства Полины с Романом Старовойтом Лилия Витальевна, по словам окружения, настаивала на продолжении отношений, считая, что дочь должна быть только с обеспеченным мужчиной.

Желание жить в достатке у матери Полины проявлялось давно: еще в Курске она вела бизнес, торгуя одеждой известных брендов, закупаемой в Турции, прямо у себя дома. Этот бизнес просуществовал до 2021 года. Около года назад Лилия Витальевна переехала в Москву. По словам знакомых, она проживала на Патриарших прудах.

Фото: [ соцсети ]

В окружении семьи уверены: после трагедии с Романом Старовойтом возвращаться в Курск ни Лилия Витальевна, ни Полина не собираются. По мнению знакомых, они будут делать все возможное, чтобы остаться в Москве.

Согласно официальным данным, у Полины зарегистрирован автомобиль KIA K5. Также знакомые отмечали, что они с матерью часто бывали в дорогих магазинах Москвы.

Похороны Романа Старовойта

Корнеева стала единственным близким человеком, который оперативно прибыл на место происшествия. Именно она опознала тело Старовойта. Этот момент был зафиксирован на видео: девушка подходит к кустам, прикрывает рот рукой, затем отворачивается и, закрыв лицо руками, начинает плакать.

Пообщавшись со следователями, она села в служебный автомобиль Aurus и уехала. Позже девушка в беседе с KP.ru заявила, что не нуждается в помощи.

В четверг, 10 июля, состоялось прощание со Старовойтом в Москве, однако Полины там не было, пишет телеграм-канал Shot. При этом 11 июля девушка вместе с мамой приехала на похороны экс-министра на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге.

«Я тебя люблю, у меня все хорошо», — прошептала Полина Копылова, кладя на гроб Романа Старовойта охапку красных роз.

Ранее стали известны подробности самоубийства Старовойта.