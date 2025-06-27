Не против купить б/у: выяснилось, сколько жители Москвы тратят на детей

Более 50 тыс. рублей жители Москвы тратят в год на покупку детских товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков «Авито», которые оказались в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Более половины респондентов (51%) признаются, что на детские товары — одежду, подгузники, игрушки и прочее — уходит более 50 тыс. рублей. В среднем жители Москвы тратят на товары для ребенка до 12 лет около 51 тыс. рублей в год.

Примечательно, что большинство москвичей (58%) хотя бы раз покупали товары для ребенка «с рук». И еще 15% никогда не покупали детские вещи в ресейле, но рассматривают такой вариант. Таким образом, 7 из 10 жителей столицы не против покупки б/у детских товаров.

В основном «с рук» готовы покупать детскую мебель — кроватки, пеленальные столики, стульчики (44%), а также коляски (39%). Треть (32%) рассматривает для покупки ношенную верхнюю одежду, 28% — книги и «развивашки», а 23% — технику, в частности стерилизаторы, радионяни и прочее. Также 20% готовы покупать в ресейле детские игрушки, 18% — повседневную одежду, а 17% — обувь.

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