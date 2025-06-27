«Сбербанк» снизил ставку по ипотеке: как изменятся кредиты на жилье до конца года — прогноз позитивный

Ставки по ипотеке могут снизиться еще на 0,5-1,5% до конца года. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее пресс-служба «Сбербанка» объявила о снижении ставки по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта с 1 июля — в зависимости от первоначального взноса. Минимальная ставка теперь составит 21,4%. Также вводится скидка в один процентный пункт на кредиты под индивидуальное жилищное строительство быстровозводимых домов. Как подчеркнула эксперт Литвиненко, финансовая организация давно планировала снижение.

«„Сбербанк“ запланировал снижение ставки по ипотеке еще до того, как 6 июня совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки. Это большое подспорье для экономики и для тех, кто сейчас рассматривал возможность приобретения жилья. „Сбербанк“ задал тон как минимум для пятерки-десятки ведущих банков России», — пояснила специалист.

При этом такие показатели по ипотечному кредитованию сохранятся до октября, считает экономист.

«Мы пройдем сезон отпусков, традиционное повышение цен, связанное с концом августа-началом сентября, а также посмотрим отчеты за девять месяцев по экономике. И на основе того, какое будет принято решение в сентябре-начале октября от Центробанка по ставке, от этого будем уже отталкиваться по ипотекам. Я думаю, это максимальное снижение по ипотеке на этот год, которое стоит ожидать», — выразила мнение специалист.

Как отметила Литвиненко, при самом позитивном раскладе можно ожидать снижение по ставкам до 0,5-1,5%. Это зависит от ключевой ставки и инфляции в стране.

Ранее стало известно, что в России хотят ввести семейную ипотеку для многодетных под 0% годовых.