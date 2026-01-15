Не рожать в августе: названы ивановские роддома, которые закроются на «тайную операцию»

Власти Иванова обнародовали информацию о временном прекращении работы нескольких акушерских стационаров в предстоящем году. Речь идет о традиционных летних коллективных отпусках, во время которых медучреждения проводят плановые ремонтные и дезинфекционные работы.

Как стало известно, с 10 по 30 августа 2026 года на плановое закрытие уйдет Бухаровский родильный дом № 4. В этот период в здании запланирована дезинфекция и косметический ремонт. Также на коллективный отпуск традиционно закроется акушерская клиника Ивановского НИИ Материнства и детства.

При этом, как и в прошлом году, родильный дом № 1 не будет уходить в общий отпуск. Его медицинский персонал будет отдыхать по индивидуальному графику, что обеспечит непрерывность работы учреждения в летний период. Эти меры позволят провести необходимые санитарно-технические мероприятия, не нарушая систему родовспоможения в городе.

