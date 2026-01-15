Женщинам предложили рожать на камеру после трагедии в новокузнецком роддоме

Правозащитник Иван Курбаков выступил с инициативой внедрить в российских роддомах систему видеофиксации родов по желанию пациентки. Это предложение, озвученное в интервью «Абзацу» , направлено на повышение прозрачности медицинских услуг и обеспечение безопасности как для рожениц, так и для медицинского персонала.

Практическая польза подобного нововведения, по замыслу автора, заключается в создании объективного инструмента контроля. Видеозапись, хранящаяся на защищенных серверах медучреждения, могла бы служить доказательной базой в спорных ситуациях, защищая права пациентов от возможных нарушений и одновременно оберегая врачей от необоснованных обвинений. Курбаков подчеркнул, что такая система должна работать в строгом соответствии с законом о персональных данных.

Инициатива включает и другие меры, такие как гарантированное право на присутствие сопровождающего во время родов и пересмотр правил посещений в послеродовых отделениях. Эти шаги направлены на гуманизацию процесса и снижение психологической нагрузки на женщин.

Предложение прозвучало на фоне общественной дискуссии о качестве медицинской помощи, последовавшей после трагедии в кузбасском роддоме. Напомним, что за новогодние праздники там скончались девять младенцев. Пациентки обвинили врачей в халатности, делом занялся СК.

