«Не с этой, так с другой женщиной»: выяснилось, почему Сергей Бурунов отложил помолвку с Екатериной Леви

Актер Сергей Бурунов встречается с бизнес-леди Екатериной Леви уже больше года, однако заявил, что пока не планирует обручиться с возлюбленной, поэтому отложил помолвку. Сергей не спешит вступать в брак, потому что его душа все еще требует свободы, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, Бурунов стремиться объять необъятное.

«Конечно же, он достиг очень больших успехов в своей профессии. Он богат, знаменит, узнаваем, у него огромное количество поклонников и поклонниц. Он привык к достаточно вольной жизни, когда этот успех, с одной стороны, кружит голову, открывает все двери и, кажется, что никаких ограничений нет. С другой стороны, все равно человек устроен так, что ему нужна вторая половинка, чтобы были закрыты все гештальты», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это необходимо для того, чтобы чувствовать себя счастливым, уверенным, спокойным и жить в комфорте, чтобы рядом был любимый человек, продолжила она.

«Но, конечно, эта стороны личности, когда хочется объять то самое необъятное, немного пульсирует, не может успокоиться. Потому что есть и любимый человек, который рядом с ним уже достаточно долго, и в то же время Бурунов еще не готов к тому, чтобы оформить эти отношения. Это уже выстраивание определенных границ, за которые выходить нельзя, а душа требует этой внутренней и внешней свободы», — подчеркнула Абравитова.

Однако Сергей, по словам психолога, все же придет к тому, что войдет в законный брак.

«Не с этой, так с другой женщиной. Потому что его внутренняя потребность видима, она ощущается. Те артисты, у которых нет такой потребности, они в общем-то и ведут себя по-другому, и живут по-другому. Поэтому у Бурунова имеется внутреннее перетягивание каната, может быть, внутренняя борьба и вряд ли она сознательная, скорее бессознательная», — заключила психолог.

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