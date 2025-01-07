Не считайте деньги и не мойте полы: что можно и нельзя делать в день Бабьих каш — народные приметы 8 января
Фото: [freepik.com]
Собор Пресвятой Богородицы отмечает церковь 8 января. В народе праздник носил название Бабьи каши, в этот день было принято чествовать повитух, помогавших роженицам. Что можно и нельзя делать 8 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Традиции праздника
На Бабьи каши было принято варить кашу и угощать повитух. Беременные женщины старались одарить их полотенцами, пирогами и сладостями, чтобы роды прошли легко, а малыш рос здоровым. Роженицы ходили по дворам со своей ложкой и просили каши, отказать им было нельзя. Кормить кашей, особенно пригоревшей, в этот день нельзя было мужа, иначе можно накликать измену с его стороны.
Молодых мам 8 января угощали свежей выпечкой. В этот день также было принято накрывать богатый стол. Считалось, что ребенок, родившийся в праздник, вырастет хозяйственным и мастеровитым.
Запреты 8 января
Наши предки верили, что в день Бабьих каш нельзя пересчитывать деньги, иначе можно лишиться нажитого. Под запретом уборка, мытье полов — грязная домашняя работа может навлечь бедность. Особенно нельзя было трудиться будущим родителям, это могло негативно сказаться на здоровье ребенка.
Также нельзя играть свадьбу 8 января и покупать товары для рукоделия. Под запретом готовить и есть кисель — к покойнику.
Фото: [freepik.com]
Народные приметы
- Мягкий и липкий снег — к оттепели;
- Северный ветер принесет за собой холода;
- Снег и мороз говорят о ненастном и холодном лете;
- Ясный день предвещает хороший урожай, а пасмурный — наоборот;
- Пригорела каша — пойдет снег;
- Небо покраснело на закате с северной стороны — к морозам.
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