Не считайте деньги и не мойте полы: что можно и нельзя делать в день Бабьих каш — народные приметы 8 января

Собор Пресвятой Богородицы отмечает церковь 8 января. В народе праздник носил название Бабьи каши, в этот день было принято чествовать повитух, помогавших роженицам. Что можно и нельзя делать 8 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Традиции праздника

На Бабьи каши было принято варить кашу и угощать повитух. Беременные женщины старались одарить их полотенцами, пирогами и сладостями, чтобы роды прошли легко, а малыш рос здоровым. Роженицы ходили по дворам со своей ложкой и просили каши, отказать им было нельзя. Кормить кашей, особенно пригоревшей, в этот день нельзя было мужа, иначе можно накликать измену с его стороны.

Молодых мам 8 января угощали свежей выпечкой. В этот день также было принято накрывать богатый стол. Считалось, что ребенок, родившийся в праздник, вырастет хозяйственным и мастеровитым.

Запреты 8 января

Наши предки верили, что в день Бабьих каш нельзя пересчитывать деньги, иначе можно лишиться нажитого. Под запретом уборка, мытье полов — грязная домашняя работа может навлечь бедность. Особенно нельзя было трудиться будущим родителям, это могло негативно сказаться на здоровье ребенка.

Также нельзя играть свадьбу 8 января и покупать товары для рукоделия. Под запретом готовить и есть кисель — к покойнику.

Фото: [ freepik.com ]

Народные приметы

Мягкий и липкий снег — к оттепели;

Северный ветер принесет за собой холода;

Снег и мороз говорят о ненастном и холодном лете;

Ясный день предвещает хороший урожай, а пасмурный — наоборот;

Пригорела каша — пойдет снег;

Небо покраснело на закате с северной стороны — к морозам.

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