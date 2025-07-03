«112»: в Москве задержан один из самых влиятельных азербайджанских воров в законе

Телеграм-канал «112» сообщил о том, что в четверг в Москве был задержан один из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагиф Сулейманов.

По данным журналистов, Сулейманов проведет три месяца в специальном учреждении, после чего, по предварительной информации, будет отправлен в Азербайджан, где его персоной также интересуются силовики.

Также в телеграм-канале уточняют, что накануне был задержан и другой земляк Сулейманова, известный как Заур. Это произошло в Оренбурге, ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Суд над ним пройдет в России.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, ранее сообщалось, что согласован доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам РФ.