«112»: в Москве задержан один из самых влиятельных азербайджанских воров в законе
«112»: в Москве задержан азербайджанский вор в законе Вагиф Сулейманов
Фото: [pxhere.com]
Телеграм-канал «112» сообщил о том, что в четверг в Москве был задержан один из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагиф Сулейманов.
По данным журналистов, Сулейманов проведет три месяца в специальном учреждении, после чего, по предварительной информации, будет отправлен в Азербайджан, где его персоной также интересуются силовики.
Также в телеграм-канале уточняют, что накануне был задержан и другой земляк Сулейманова, известный как Заур. Это произошло в Оренбурге, ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Суд над ним пройдет в России.
На данный момент официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, ранее сообщалось, что согласован доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам РФ.