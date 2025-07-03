Российский консул в Баку пообщался с задержанными в Азербайджане

Российский консул в Баку общался с задержанными в Азербайджане 13-ю гражданами России. Об этом пишет РИА Новости вечером в четверг.

Стало известно, что руководитель консульского отдела российского посольства в Баку общался с задержанными на днях российскими гражданами в Азербайджане в течение трех часов. В посольстве подтвердили, что доступ к гражданам был обеспечен, пишет СМИ. Другие детали диалога на данный момент не приводятся.

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о том, что доступ к 13 задержанным россиянам в Баку согласован для консульских сотрудников.