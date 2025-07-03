Эксперты оценили цель введения биометрии в РЖД

В России активно внедряют биометрические технологии — от банков до госуслуг. Теперь очередь дошла до железных дорог: с 2025 года РЖД планирует запустить систему распознавания лиц при посадке в поезда. Власти заявляют, что это сделает поездки удобнее, но у многих инициатива вызывает тревогу — не станет ли биометрия принудительной нормой? Об этом сообщают Argumenti.ru.

По мнению экспертов, благодаря внедрению указанной технологии пассажирам больше не нужно будет предъявлять билет или паспорт — достаточно посмотреть в камеру. Данные сверят с базой, и, если все совпадет, посадка разрешена. Технологию уже тестируют, а к 2026 году она может стать массовой.

Отмечается, что у этого нововведения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Так, отпадает необходимость проверки и поиска документов, что позволяет ускорить посадку, а также биометрия снижает риски мошенничества с билетами. Однако остается неясным, как защитят данные, к тому же биометрия со временем может стать обязательной.

Эксперты подчеркивают, что тем не менее биометрия — лишь альтернатива, традиционные способы останутся, аналогично банковским картам. Если эксперимент удастся, биометрия может распространиться и на другие сферы: метро, авиаперелеты, вход в госучреждения. Удобство — налицо, но цена вопроса — приватность.

Подчеркивается, что пока система тестируется, и у пассажиров еще есть выбор. Но тренд очевиден: биометрия становится частью повседневности. Вопрос в том, где пройдет грань между комфортом и контролем.

Ранее эксперт назвал страны, в которые нельзя будет попасть с загранпаспортом старого типа.