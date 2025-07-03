Убийца спящих студенток избежал электрического стула

Брайан Кобергер, обвиняемый в жестоком убийстве четырех студентов Университета Айдахо, пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину. Он предпочитал молчать о содеянном с 2022 года, когда попался на ошибке. Об этом пишет Washington Post.

Преступление произошло в ночь на 13 ноября 2022 года в студенческом доме города Моску. Кобергер, используя боевой нож, убил трех девушек и молодого человека, когда те спали. Следствие установило, что убийца тщательно спланировал нападение — он несколько раз посещал район преступления, изучал расписание жертв и проник в дом через незапертую дверь.

Решающей уликой стали следы ДНК Кобергера, обнаруженные на ножнах, оставленных на месте преступления. Генетическая экспертиза позволила идентифицировать подозреваемого, которого арестовали 30 декабря 2022 года в соседнем штате Пенсильвания. Во время обыска в его квартире нашли нож, соответствующий ранам жертв, и черную лыжную маску.

Расследование выявило и другие детали. Оказалось, за месяц до убийства в Моску, в соседнем городке Пуллман, неизвестный в аналогичной маске пытался ворваться в дом с ножом. Следователи не исключают, что это мог быть Кобергер, тестировавший свою готовность к преступлению.

Согласно соглашению, утвержденному судом штата Айдахо, подсудимый избежит смертной казни, но получит четыре пожизненных заключения плюс 10 лет за незаконное проникновение. Окончательный приговор будет оглашен 23 июля. Родственники жертв, присутствовавшие на последнем заседании суда, выразили облегчение в связи с признанием вины убийцей.

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