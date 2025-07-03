Путин поздравил Трампа с победой во время телефонного разговора

Российский президент Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с грядущим Днем независимости и успешным прохождением в сенате республиканского законопроекта. Об этом пишет ТАСС.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что первым делом Трамп рассказал Путину о прохождении своего законопроекта в сенате Конгресса США. Инициатива, стоимостью 3,3 триллиона долларов, предполагает комплексные реформы в налоговой, миграционной и энергетической сферах.

«Сам Трамп называет этот законопроект „большим красивым биллем“», — указал официальный представитель Кремля.

Документ Трампа также предусматривает перераспределение бюджетных потоков и изменение приоритетов финансирования федеральных программ. Особое внимание уделено энергетической независимости США и ужесточению миграционного законодательства.

Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора российский лидер также поздравил американского президента с приближающимся Днем независимости США, который отмечается 4 июля в честь подписания Декларации независимости в 1776 году.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина и Трампа длился час. В Кремле раскрыли, о чем говорили лидеры двух стран.