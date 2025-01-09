Не то, что с Асмус: стало известно, чем может закончиться брак Харламова и Ковальчук

Мать Гарика Харламова Наталья в своем Instagram* рассказала о теплой истории знакомства и хороших отношениях с невесткой Катериной Ковальчук. Комик женился на 31-летней актрисе в 2024 году. Эзотерик Майя Королева предсказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что отношения звездной пары будут наполнены счастьем и гармонией, а в будущем у них родятся дети.

По ее словам, отношения с Ковальчук кардинально отличаются от брака Харламова с Кристиной Асмус. Юморист пересмотрел свои ценности, и новая семья может быть построена на совершенно иных принципах.

«Однако карта предупреждает, что союз может пройти через кризисы, которые будут трансформировать обоих», — добавила таролог.

Королева назвала союз Харламова и Ковальчук судьбоносным, при этом на пути их могут ждать неожиданные повороты.

«Ковальчук может быть важным человеком в жизни Харламова, но карта не гарантирует, что их брак будет «последним». Здесь все зависит от их готовности развиваться вместе и принимать перемены, которые им предложит судьба», — заключила эзотерик.

Ранее стало известно, что Ида Галич может выйти замуж за своего нового возлюбленного.

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