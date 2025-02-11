Не только финансовые трудности: стало известно, почему уехавший в США Бурковский продал элитную квартиру в Москве

Актер Андрей Бурковский, уехавший из России в конце 2022 года, окончательно оборвал все связи с Родиной, продав элитную квартиру в Москве за 80 млн рублей, сообщил телеграм-канал SHOT. Продажа квартиры может быть не только вопросом финансов, сделка олицетворяет желание артиста начать новый этап жизни и оставить позади прошлые переживания, возможно, связанные с недостатком денег, но не ограничиваясь этим. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

В настоящее время Бурковский живет и работает в Нью-Йорке. По словам таролога, в США для актера может открыться множество возможностей. Отношения Бурковского с Россией остаются проблемными — они связаны с эмоциональной болью и утратой, отметила гадалка. При этом Королева не исключила, что в будущем артист еще может вернуться в Москву.

«Возможно, его возвращение будет сопряжено с трудностями, которые он пережил, и он пока не готов снова столкнуться с прошлыми проблемами. Ситуация в России может быть для него тяжелой», — заключила таролог.

Ранее стало известно, употребление какого алкоголя грозит летальным исходом.