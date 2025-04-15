Польза и вред творожной пасхи: врач раскрыла, сколько грамм десерта в день допустимо

Ни одна Пасха не обходится как без кулича, так и без творожной пасхи. Это одно из самых вкусных блюд на столе в светлый праздник. Ее готовят по-разному, в зависимости от вкусовых предпочтений. Кто-то добавляет изюм, кто-то орехи, цукаты или просто ваниль, но за этой сладостью скрывается большое количество калорий и сахара. Насколько полезна творожная пасха и кому ее лучше употреблять в очень ограниченных количествах, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

По словам специалиста, для приготовления традиционной творожной пасхи используют жирный творог, сливочное масло, сахар, сметану, яйца и, по желанию, сухофрукты.

«В творожной пасхе действительно есть полезные компоненты. Это белок из творога, кальций, витамин D и жирорастворимые витамины (A, E). Орехи добавляют омега-3 жирные кислоты, а сухофрукты — немного клетчатки и микроэлементов. Однако в 100 граммах творожной пасхи может быть от 300 до 500 ккал (в зависимости от рецепта)», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Большое количество сахара особенно опасно для людей с преддиабетом и диабетом, а жирность этого лакомства может стать проблемой при заболеваниях ЖКТ, печени и желчного пузыря. Кроме того, в пасхе могут присутствовать — орехи, яйца и сухофрукты, которые способны вызвать аллергические реакции.

«Иными словами, главный вред пасхи — в количестве. Съесть пару ложек не страшно. Осторожными следует быть пациентам с диабетом, панкреатитом, проблемами с ЖКТ и ожирением. Безопасная порция — 50-70 грамм, не каждый день. Лучше съесть пасху утром или в первой половине дня, в качестве десерта после основного приема пищи», — добавила Закирова.

Чтобы сделать пасху менее калорийной, следует использовать нежирный творог (5-9%), заменить часть сливочного масла на греческий йогурт, добавить ягоды вместо цукатов.

«Творожная пасха — это праздничное блюдо, и подход к нему должен быть соответствующим: немного, осознанно и только если нет противопоказаний. Если есть сомнения стоит проконсультироваться с врачом или диетологом. Особенно при наличии хронических заболеваний», — заключила специалист.

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