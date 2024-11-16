Не только от депрессии: для чего еще могут назначить антидепрессанты

Антидепрессанты часто воспринимают как препараты, которые назначают только при депрессии, но на самом деле спектр их применения гораздо шире. О том, в каких случаях могут прописать подобные лекарства и почему не стоит этого бояться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.

Врач отметила, что стереотипы о назначении антидепрессантов действительно распространены среди пациентов. Некоторые опасаются, что из-за приема таких препаратов окружающие сочтут их «сумасшедшими».

«Но наличие тревоги, депрессии или хронической боли не является признаком сумасшествия, следовательно, прием антидепрессантов не означает, что вы сошли с ума», — подчеркнула психиатр.

Она объяснила, что антидепрессанты часто назначают для лечения психоэмоциональных и функциональных нарушений, таких как генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, панические атаки, а также для контроля хронической боли, синдрома раздраженного кишечника, функциональной диспепсии и других состояний.

«Например, пациенты могут жаловаться на вздутие и дискомфорт в области живота, при этом результаты обследований не показывают никаких значимых патологий. Органы пищеварительной системы, желудок и кишечник в порядке. Причина может заключаться в нарушении коммуникации между центральной и периферической нервными системами. В таких случаях необходимо лечить не орган, а центр обработки сигналов, который находится в головном мозге», — поясняет Журавская.

Врач также отметила, что назначение антидепрессантов не ограничивается лишь психиатрией. Такие препараты могут быть назначены неврологами, гастроэнтерологами, кардиологами, гинекологами, оториноларингологами. В их практике нередко встречаются случаи, когда антидепрессанты необходимы для лечения заболеваний, не связанных с психическими нарушениями.

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