Не только право, но и риски: почему отказ от профилактических прививок влечет серьезные последствия
Врачи предупредили калужан об опасностях при отказе от профилактическиж прививок
Добровольный отказ от профилактической вакцинации, даже если он не является правонарушением, может повлечь за собой ощутимые ограничения в повседневной жизни как для взрослых, так и для детей. Педиатр Марьям Сайфулина предупреждает, что отказ от прививок ставит под угрозу не только индивидуальное здоровье, но и коллективную безопасность.
Для детей ключевым последствием может стать временный запрет на посещение образовательных учреждений.
«Им могут отказать в посещении детского сада или школы, если есть угроза или во время вспышек инфекций», — пояснила врач-педиатр Марьям Сайфулина.
Эта мера направлена на предотвращение массовых заболеваний в коллективах.
Для взрослых риски не менее значительны. Отсутствие актуальных прививок может стать препятствием для трудоустройства или продолжения работы в ряде социально значимых сфер. Обязательная вакцинация установлена для работников медицины, образования, коммунального хозяйства, а также для тех, чья деятельность связана с контактом с животными и биологическими материалами.
Эксперты напоминают о важности своевременной ревакцинации взрослых: от дифтерии и столбняка — каждые 10 лет, а от кори — для лиц до 35 лет. Также врачи рекомендуют не игнорировать дополнительные вакцины, не входящие в обязательный национальный календарь. Речь идёт о прививках от менингококковой инфекции, вируса папилломы человека (ВПЧ), ротавируса и клещевого энцефалита, которые особенно актуальны для жителей ряда регионов.
Однако, как подчёркивают специалисты, основная опасность отказа от вакцинации кроется не в административных барьерах, а в прямой угрозе здоровью. Инфекции, от которых защищают прививки, способны вызывать тяжёлые, инвалидизирующие осложнения и в ряде случаев приводить к летальному исходу. Таким образом, своевременная вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты.
