Не только право, но и риски: почему отказ от профилактических прививок влечет серьезные последствия

Добровольный отказ от профилактической вакцинации, даже если он не является правонарушением, может повлечь за собой ощутимые ограничения в повседневной жизни как для взрослых, так и для детей. Педиатр Марьям Сайфулина предупреждает, что отказ от прививок ставит под угрозу не только индивидуальное здоровье, но и коллективную безопасность.

Для детей ключевым последствием может стать временный запрет на посещение образовательных учреждений.

«Им могут отказать в посещении детского сада или школы, если есть угроза или во время вспышек инфекций», — пояснила врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Эта мера направлена на предотвращение массовых заболеваний в коллективах.

Для взрослых риски не менее значительны. Отсутствие актуальных прививок может стать препятствием для трудоустройства или продолжения работы в ряде социально значимых сфер. Обязательная вакцинация установлена для работников медицины, образования, коммунального хозяйства, а также для тех, чья деятельность связана с контактом с животными и биологическими материалами.

Эксперты напоминают о важности своевременной ревакцинации взрослых: от дифтерии и столбняка — каждые 10 лет, а от кори — для лиц до 35 лет. Также врачи рекомендуют не игнорировать дополнительные вакцины, не входящие в обязательный национальный календарь. Речь идёт о прививках от менингококковой инфекции, вируса папилломы человека (ВПЧ), ротавируса и клещевого энцефалита, которые особенно актуальны для жителей ряда регионов.

Однако, как подчёркивают специалисты, основная опасность отказа от вакцинации кроется не в административных барьерах, а в прямой угрозе здоровью. Инфекции, от которых защищают прививки, способны вызывать тяжёлые, инвалидизирующие осложнения и в ряде случаев приводить к летальному исходу. Таким образом, своевременная вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты.

