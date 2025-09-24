Успеть до конца года: кто и в каком размере должен оплатить налог на доход по вкладам до 1 декабря 2026 года

Россияне должны заплатить налог по банковским вкладам до 1 декабря 2026 года. Как он рассчитывается и с какой суммы оплачивается, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, согласно Налоговому кодексу РФ, налогом облагается процентный доход по вкладам в российских банках, если он превышает определенный лимит.

«Этот лимит рассчитывается следующим образом: берется один миллион рублей и умножается на максимальную ключевую ставку Центрального Банка России, действовавшую на первое число каждого месяца в течение налогового периода (календарного года). Сумма процентов, полученная вкладчиком по всем его вкладам в банках, находящихся на территории РФ, сравнивается с полученным лимитом», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если общая сумма процентов превышает этот лимит, продолжила экономист, то разница между ними и будет являться налоговой базой, с которой необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Заметим, что данный налог был введен в действие в 2021 году, правда, все доходы, полученные за 2021-2022 год, были освобождены от его уплаты согласно указу Президента РФ. Впервые налог по процентным доходам 2023 года налогоплательщики оплатили в 2024 году. В текущем году до 1 декабря 2025 году будет необходимо оплатить налог в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках по итогам 2024 года», — подчеркнула Проданова.

Пороговая ставка, позволяющая ответить на вопрос, удастся ли уложиться в установленный лимит, освобождающий от уплаты соответствующего налога, или все же будет налог — определяется путем умножения максимальной ключевой ставки ЦБ РФ в 2024 году, которая составляла 21%, на константу — 1 млн. рублей.

«1 млн рублей * 21% = 210 тыс. рублей. Таким образом, под налогообложение попадут все вклады, доход по которым превысит 210 тыс. рублей. Уплатить налог придется по ставке: 13% — если ваш совокупный годовой доход окажется меньше 2,4 млн. рублей, либо 15% — если совокупный годовой доход по вкладам банка превысит 2,4 млн. рублей. Например, если Ваш общий процентный доход по вкладам за 2024 год составил 700 тыс. рублей, то уплатить налог придется в сумме 63,7 тыс. рублей (700 000-210 000) * 13% = 63,7 тыс. рублей», — пояснила эксперт.

Следует обратить внимание, что при расчете совокупного дохода по банковским вкладам в расчет не попадет заработная плата налогоплательщика.

«Рассчитывать сумму налога самостоятельно не нужно. Налоговый орган сделает этот расчет самостоятельно на основании информации, представленной банками, Центральным банком Российской Федерации, а также государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов". А уже оплатить налог можно будет непосредственно на сайте или через приложение ФНС», — заключила Проданова.

