Не только замена шин: как подготовить машину к зиме, чтобы избежать дорогого ремонта и аварий

Зима в Москве, можно сказать, в самом начале, а это значит, что пора позаботиться о безопасности и надежности своего автомобиля. Подготовка к холодному сезону включает в себя несколько ключевых этапов, которые не только повысят безопасность на дороге, но и продлят срок службы машины. Подробнее о том, что важно сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал специалист по обслуживанию и ремонту автомобилей, автоэксперт Руслан Кирьянов.

Первым и, по словам эксперта, самым важным шагом является замена летних шин на зимние.

«Зимние шины изготовлены из специальной резиновой смеси, которая остается эластичной даже при низких температурах, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой. Зимние шины представлены в двух вариантах: шипованные и нешипованные. Нешипованные шины больше подходят для эксплуатации в городе. Шипованные для загорода, где больше льда и снега. Помните, что использование летних шин зимой значительно увеличивает тормозной путь и повышает риск заноса», — пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Глубина протектора зимней шины должна быть не менее 4 мм. Далее, продолжил он, следует тщательно осмотреть шины на наличие повреждений.

«Порезы, проколы, трещины — все это может привести к внезапной потере давления в шине и, как следствие, к аварийной ситуации. Если вы обнаружили какие-либо повреждения, обратитесь в шиномонтажную мастерскую для консультации и ремонта или замены шины. Также важно проверить давление в шинах. Низкое давление увеличивает износ шин, ухудшает управляемость и повышает расход топлива. Рекомендуемое давление для ваших шин можно найти на табличке, расположенной на водительской двери, или в руководстве по эксплуатации автомобиля», — отметил Кирьянов.

Аккумулятор — еще один элемент, который особенно страдает в холодное время года. Низкие температуры снижают емкость аккумулятора, что может привести к проблемам с запуском двигателя.

«Проверьте состояние аккумулятора и при необходимости подзарядите его с помощью специального зарядного устройства. Если аккумулятор старый и уже плохо держит заряд, лучше заменить его на новый», — добавил эксперт.

Не менее важным является проверка и замена масла. В холодное время года масло становится более густым, что затрудняет запуск двигателя и увеличивает износ деталей.

«Важно убедиться, что вязкость масла соответствует зимним условиям. Рекомендуется использовать масла с маркировкой 0W или 5W для обеспечения надежной работы двигателя при низких температурах. Ремни ГРМ и навесного оборудования подвергаются повышенным нагрузкам в зимний период, что увеличивает риск их обрыва. Регулярная проверка их состояния поможет избежать неприятностей», — подчеркнул специалист.

Кроме того, рекомендуется замена тормозной жидкости на свежую — с высокой устойчивостью к замерзанию.

«Это предотвратит образование ледяных кристаллов и обеспечит стабильное давление в тормозной системе. Под воздействием низких температур резиновые детали теряют свою эластичность, что может привести к проникновению влаги. Проверьте их состояние и замените при необходимости. А загрязнение направляющих втулок грязью и песком может вызвать неправильный износ колодок, "вялое" торможение. Регулярная очистка поможет избежать проблем с тормозами. Также внимательно осмотрите магистрали и шланги на наличие вздутий, трещин и подтеков. При обнаружении дефектов немедленно замените поврежденные элементы», — заключил автоэксперт.

