«Не угарный газ, а сажа убивает»: история спасения 87-летнего китайца, чьи бронхи забило частицами дыма

Китайские врачи спасли 87-летнего мужчину, в дыхательных путях которого после вдыхания густого дыма от лесного пожара образовались плотные черные слепки. Уникальный клинический случай описан в авторитетном журнале The New England Journal of Medicine специалистами Столичного медицинского университета и Пекинской больницы Цинхуа Чандун.

Пациент поступил в отделение неотложной помощи с тяжелой дыхательной недостаточностью: частота дыхания достигала 29 вдохов в минуту, а насыщение крови кислородом упало до критических 85 процентов при норме не ниже 95.

Несмотря на отсутствие внешних ожогов и признаков термического поражения верхних дыхательных путей, при прослушивании легких у пациента выслушивались диффузные влажные хрипы, а рентгенография грудной клетки выявила обширные интерстициальные инфильтраты, что указывало на развитие пневмонии. При этом уровень угарного газа в крови не был повышен. Состояние мужчины стремительно ухудшалось, его пришлось интубировать и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако нарастающее давление в дыхательных путях сделало вентиляцию затруднительной, и врачи приняли решение о проведении срочной бронхоскопии.

В ходе осмотра с помощью гибкого бронхоскопа в области бифуркации трахеи и в главных бронхах были обнаружены инородные массы черного цвета. Пациенту был поставлен диагноз: обтурация бронхов слепками, сформировавшимися из взвешенных частиц дыма и пепла. С помощью криозонда врачам удалось успешно извлечь эти образования. Уже через три дня после удаления слепков пациента экстубировали и провели курс лечения сопутствующей пневмонии. Спустя неделю мужчина был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии, а через две недели при контрольном осмотре его дыхание полностью нормализовалось.

