«Не велика потеря»: как в Госдуме отреагировали на переход Касаткиной под флаг Австралии

«Каждый спортсмен вправе делать выбор, какой посчитает нужным. Касаткина уже давно живет, тренируется и играет не в России. Поэтому не велика потеря», — заявил Свищев.

При этом депутат напомнил о вкладе российской спортивной системы в развитие теннисистки.

«В свое время она многое сделала для нашей команды. Я надеюсь, что она не будет забывать, кто помог ей стать Дарьей Касаткиной как спортсменке. Федерация тенниса России, тренеры, страна, друзья, семья вложили в нее немало», — подчеркнул он.

Свищев также отметил, что оценивать личный выбор спортсменки не хочет, хотя и напомнил о ее скандальном уходе из России.

«Не очень понятно, что она вложила в смысл сразу об обретении свободы. Даже если ты поменяла гражданство и место жительства, оставайся человеком», — резюмировал парламентарий.

Напомним, Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство в марте 2025 года и с тех пор выступает под флагом Австралии.

Ранее Роднина жестко ответила на вопрос о сменивших гражданство спортсменах.