Не впускайте в дом чужих: народные приметы на день Евстрата 26 декабря

Православная церковь 26 декабря чтит память нескольких мучеников: Ореста, Евгения, Мардария, Авесентия и Евстратия. Кроме того, вспоминают и преподобного Аркадия Новоторжского. В народе дату называют день Евстрата. Подробнее о приметах 26 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мученик Евстратий жил в 3-4-х веках нашей эры, в эпоху, когда христианство терпело преследования. По преданиям, он происходил из благородной семьи и с юности стремился к служению Богу. Благочестие и преданность Евстратия привлекли внимание языческих властей. Вскоре он оказался под следствием за свою веру. Считается, что 26 декабря мученик был схвачен и подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от веры.

В этот день проводятся специальные службы в храмах, православные читают жизнеописания святых мучеников и молитвы о помощи в трудные моменты. Согласно приметам, 26 декабря необходимо давать милостыню нуждающимся и не впускать в дом чужих людей. А в сани не впрягали белую лошадь, чтобы не накликать беду.

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Приметы

Сороки садятся на снег — к теплу;

Волки воют под жильем — к морозу;

В этот день не оставляли веник у входа, чтобы избежать снежных вихрей;

26 декабря не впрягали в сани белую лошадь, чтобы не накликать беду;

Если солнце садится в большое облако — ночью возможен буран;

По погоде этого дня судили о погоде в январе;

Издавна старались не пускать в гости незнакомых людей и уличных животных;

Также не следует выливать недопитые напитки на улицу;

Хорошей приметой считается дать милостыню просящему и сходить в баню;

Этот день старались проводить в кругу семьи и близких.

Именины в этот день отмечают: Герман, Иван, Николай, Аркадий, Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений.

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