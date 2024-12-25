Не впускайте в дом чужих: народные приметы на день Евстрата 26 декабря
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 26 декабря чтит память нескольких мучеников: Ореста, Евгения, Мардария, Авесентия и Евстратия. Кроме того, вспоминают и преподобного Аркадия Новоторжского. В народе дату называют день Евстрата. Подробнее о приметах 26 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Мученик Евстратий жил в 3-4-х веках нашей эры, в эпоху, когда христианство терпело преследования. По преданиям, он происходил из благородной семьи и с юности стремился к служению Богу. Благочестие и преданность Евстратия привлекли внимание языческих властей. Вскоре он оказался под следствием за свою веру. Считается, что 26 декабря мученик был схвачен и подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от веры.
В этот день проводятся специальные службы в храмах, православные читают жизнеописания святых мучеников и молитвы о помощи в трудные моменты. Согласно приметам, 26 декабря необходимо давать милостыню нуждающимся и не впускать в дом чужих людей. А в сани не впрягали белую лошадь, чтобы не накликать беду.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Сороки садятся на снег — к теплу;
- Волки воют под жильем — к морозу;
- В этот день не оставляли веник у входа, чтобы избежать снежных вихрей;
- 26 декабря не впрягали в сани белую лошадь, чтобы не накликать беду;
- Если солнце садится в большое облако — ночью возможен буран;
- По погоде этого дня судили о погоде в январе;
- Издавна старались не пускать в гости незнакомых людей и уличных животных;
- Также не следует выливать недопитые напитки на улицу;
- Хорошей приметой считается дать милостыню просящему и сходить в баню;
- Этот день старались проводить в кругу семьи и близких.
Именины в этот день отмечают: Герман, Иван, Николай, Аркадий, Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений.
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