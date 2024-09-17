Не впускать в дом пожилых женщин: о чем предупреждают народные приметы на 18 сентября

С давних времен 18 сентября не стирали вещи, не пускали в дом пожилых женщин и обязательно сдерживали данное слово. Подробнее о народных приметах и запретах в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Приметы гласят, что пожелтевшие листья рябины — к ранней и холодной зиме, если луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру, то зима будет мягкой. До восхода тучи красные — будет ветер и дождь.

Также рябина могла подсказать, какой будет осень: если в лесу много ягоды — осень дождливая, а если мало — сухая. Издавна считали, что козы, которые в ясный день начали прятаться под навес или спешили с пастбища домой, предупреждали о резком ухудшении погоды.

Что можно делать 18 сентября

Хорошей приметой 18 сентября считалось попариться в бане с березовым веником — так можно изгнать из тела всю хворь, а если в этот день человек все же заболел, нужно поймать паука, посадить его в скорлупу ореха, обмотать тканью и повесить как амулет на шею. Считалось, что так паук опутывает паутиной болезнь.

Фото: [ freepik.com ]

Родившиеся в этот день, согласно приметам, унаследуют от высших сил колдовские чары, благодаря которым их не возьмет ни одна болезнь. Также издавна верили, что все гадания и предсказания, сделанные 18 сентября, обязательно сбудутся.

Запреты и предупреждения на 18 сентября

Хозяйки старались не стирать белье в этот день — так можно навлечь на себя болезни. А тот, кто 18 сентября поклянется и не сдержит слова, согласно поверьям, может вскоре погибнуть.

В этот день в дом не пускали чужих людей, а в особенности пожилых женщин. Наши предки верили, что в жилище в таком обличии проникнет Кумоха — злой дух, насылающий болезни.

Ранее синоптик Ильин рассказал, в какие годы прошлого века сентябрь был таким же теплым.