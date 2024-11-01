Не выходите из дома: названы самые травмоопасные дни в ноябре

У каждого человека хоть раз было ощущение, что как будто бы весь мир против него, а дела в течение дня идут совсем не так, как хотелось бы. Но на самом деле, негативные события в некоторые даты вовсе не зависят от человека, а считаются просто неблагоприятными или даже травмоопасными днями. В какие дни ноября лучше не выходить из дома, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Особенно опасными, по словам эксперта, могут стать дни, когда Луна находится в дисгармоничных аспектах с Марсом и Ураном — планетами, ассоциирующимися с внезапными переменами и конфликтами.

«Например, 9 ноября. Это время повышенной активности, когда под воздействием импульсивных решений и недостатка концентрации могут происходить неожиданные происшествия», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вторая опасная дата — 19 ноября. Это время, когда Марс займет неблагоприятное положение в отношении Юпитера и Венеры.

«Необходимо избегать резких движений и рискованных начинаний. Также в этот день возможно увеличение конфликтных ситуаций, что может вести к травмам, как физическим, так и эмоциональным. В эти дни разумнее отложить важные дела, мероприятия и заняться спокойными домашними делами, ограничивая контакты с потенциально травмоопасной средой», — заключила Алексеева.

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