Не выключайте свет в доме: народные приметы 24 декабря — что можно и нельзя делать в Никонов день

День памяти Никона Сухого (Печерского) отмечает православная церковь 24 декабря. В народе праздник называли Никонов день. Люди верили, что в этот период нельзя находиться в темноте, иначе можно навлечь на себя беду. Приметы и традиции 24 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Традиции праздника

Никон Печерский жил в XI веке, он был монахом Киево-Печерского монастыря. При нашествии хана Боняка преподобный был взят в плен вместе с другими иноками. Захватчики жестокого обходились с монахом, мучая его голодом, оставляя летом на жаре, а зимой на морозе. Никон за все благодарил Бога и однажды сказал своим мучителям, что Господь вернет его в монастырь. Так и произошло — внезапно преподобный стал невидимым и чудом оказался в лавре. Спустя время прежний мучитель увидел Никона в монастыре и уверовал сам, став послушником святого.

Верующие считали Никона Сухого защитником от нечисти. Наши предки особенно усердно молились преподобному 24 декабря. Считалось, что с метелями в декабре приходят злые силы, и отогнать их сможет только молитва. Народ зажигал лампады, призывая солнце и отпугивая нечисть.

В Никонов день люди не вырубали елки, чтобы не навлечь проблемы со здоровьем. Также нельзя в этот день выносить ничего из дома, вместе с вещами семью может покинуть и удача. Не стоит проводить 24 декабря в темноте, иначе можно навлечь на себя беду. Наши предки не сквернословили и не ссорились в Никонов день, а также не устраивали празднеств. Недобрый знак — веник, оставленный у двери, нечисть могла использовать его для своих темных дел.

Лучше сходить в церковь и нарядить елку. Также не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы 24 декабря

Солнечные лучи идут вверх — к стуже, вниз — к метели;

Солнце с отсветами по бокам говорит о приближении морозов;

Бурю предвещают беспокойные вечером вороны;

Ясное и морозное утро говорит о стабильной погоде без резких потеплений;

Порывистый ветер 24 декабря сулит оттепель.

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