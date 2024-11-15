Не зависимость, а лечение: назван алкогольный напиток, который защищает от рака

Безопасная ежедневная доза пива для мужчин — 4 порции (1 литр), для женщин — 3 порции (750 мл), заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. Эксперт назвала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» неожиданные полезные свойства пенного, сравнив его с апельсиновым соком.

По ее словам, разливное пиво полезнее для организма человека, чем бутилированное. В нем отсутствуют или содержатся лишь в небольшом количестве пищевые добавки и консерванты, а в состав напитка входят живые культуры пивных дрожжей. Однако пиво в бутылках отличается долгим сроком хранения, причем и вне холодильника, и аутентичностью — производитель строго следит за соответствием вкуса торговой марки, отметила Сухорукова.

Врач посоветовала воздержаться от потребления пива пациентам с хроническими заболеваниями сердца, почек и желудочно-кишечного тракта. При этом для здоровых людей напиток может принести пользу. В нем содержится ксантохумол – флавоноид, подавляющий действие канцерогенов.

«Из чего можно сделать вывод, что пиво в какой-то степени защищает человека от раковых заболеваний. Тот же ксантохумол оберегает мозг от возрастных дегенеративных изменений», — объяснила гастроэнтеролог.

По словам эксперта, ни один напиток не способен так быстро выводить из организма соединения алюминия, как пиво. Сухорукова считает, что пиво может быть показано при отравлении этим веществом.

«По содержанию фосфора, железа, магния, меди, калия и цинка пиво не отличается от апельсинового сока», — добавила врач.

Пиво богато содержанием витаминов В1 и В2 в легкой для усвоения форме, продолжила она. Специалист отметила, что 1 литр напитка позволит обеспечить 50% дневной нормы этих витаминов. Тот же объем пенного пополнит запас витамина С на 70 %.

«300 граммов пива позволяют пополнить дневной запас никотиновой и фолиевой кислот», — отметила Сухорукова.

Врач предупредила, что при чрезмерном употреблении пиво может привести к зависимости, заболеваниям печени и другим серьезным проблемам со здоровьем из-за содержания в нем этанола.

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