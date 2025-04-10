Небольшой снег и гололедица ожидается в Москве и области в выходные 12 и 13 апреля

Потепление и небольшой снег ожидаются в Москве и Московской области в выходные 12 и 13 апреля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу ночью в столице облачно и небольшой снег. Днем облачно с прояснениями, местами также небольшие осадки.

«Температура ночью -3…-1 градус, днем +3…+5 градусов. По области ночью -6…-1, днем +2…+7 градусов. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Облачность сохранится и в воскресенье. Ночью в Москве небольшой снег, днем облачно с прояснениями. Утром местами небольшие осадки, а днем преимущественно без осадков.

«Температура ночью -2…0, днем +6…+8 градусов. В Московской области ночью облачно и небольшие осадки, днем облачно с прояснениями, местами также небольшие осадки. Температура ночью -5…0, днем +4…+9 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду. В ночное время местами возможна гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 14 апреля, ожидается облачность и без осадков. Температура ночью -2…+3, днем облачно с прояснениями и +9…+14 градусов. Ветер слабый.

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