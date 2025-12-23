«Недалеко до развода»: почему Настя Ивлеева неожиданно вернулась в блонд

Настя Ивлеева опубликовала фото после окрашивания волос в привычный для поклонников блонд. У многих темный цвет прически звезды ассоциировался с так называемой новой жизнью блогерши и ее статусом жены. Некоторые и вовсе считают, что в браке Настя живет не своей жизнью. Что скрывается за преображением Ивлеевой, говорит ли оно о проблемах в ее отношениях с мужем , интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, новшества и эксперименты с собственным стилем, внешностью, цветом волос всегда говорят о внутренних переменах. Если хочется изменений, значит, стало скучно, подчеркнула Абравитова.

«Выводы, пусть не стопроцентные, можно и стоит сделать. Настя Ивлеева изменила цвет волос, потому что ищет в жизни новизны, ей в себе действительно чего-то не хватает. Поэтому пошли эксперименты. Причем она же не делает их одна где-то в комнате и живет с этим. Нет, все должны об этом знать, все должны это видеть», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Блогерше, продолжила эксперт, не хватает внимания большой аудитории. Поэтому нельзя сказать, что Ивлеева совсем ушла из шоу-бизнеса. Ведь шоу-бизнес из нее не ушел.

«Что касается мужа, если, будучи в браке, ей стало скучно и наедине с самой собой, значит, супруг тоже вложил свою лепту в это. Можно также сделать вывод, что и здесь пошли скучные моменты, жизнь уже не такая яркам, хочется вернуться в блонд и засиять. Да, скорее всего, с мужем либо "напряженка", либо она уже подумывает, что "были времена" или придумывает новые какие-то цели, связанные с реализацией себя там, где у нее лучше всего получалось — в шоу-бизнесе», — подчеркнула Абравитова.

«Первые звоночки», добавила эксперт, показывают, что до развода осталось недалеко.

«Не утверждаю, что она обязательно разведется с мужем, но все же некое вибрирование, дребезжание в ней присутствует, раз захотелось таких кардинальных перемен. Потому что перейти из темного цвета в светлый и наоборот — это то же самое, как сбрить целиком волосы и стать абсолютно лысым. Ты уже ощущаешь себя и мир иначе. Мир тебя тоже ощущает иначе, все видят перемену, в том числе и муж», — заключила психолог.

